В МИД прокомментировали возможную встречу Путина и Байдена

Москва и Вашингтон в настоящее время не обсуждают параметры и сроки проведения встречи Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Я отмечаю, что подобного рода публикаций и информационных вбросов действительно стало больше. Но никакого на данном этапе обсуждения параметров такой встречи, тем более сроков ее проведения - нет", - цитирует Рябкова РИА Новости.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что контакты между главами государств - сложнейший вопрос с точки зрения подготовки. "И пока нет у нас даже и близко понимания того, когда, в каком формате такой контакт мог бы состояться", - добавил он.

"Хотя еще раз подчеркиваю, что сюжет усилиями агентств и публицистов сейчас имеет некоторую дополнительную актуальность. Но конкретики за этими публикациями я не вижу, которая давала бы повод для того, чтобы в таком ключе тему подавать", - заключил Рябков.