Путин поздравил боксера Петровского с победой над Чалояном

Президент России Владимир Путин поздравил чемпиона мира по боксу в весовой категории свыше 92 кг Марка Петровского с золотом первенства.

"Вы отлично прошли всю турнирную дистанцию, были сильнее опытных и титулованных соперников. И в финальном поединке высокие бойцовские качества, характер и решительный настрой помогли вам одержать красивую, уверенную победу, первую для вас в столь престижных международных соревнованиях", - отметил глава государства.

Накануне Петровский победил соперника из Армении Давида Чалояна и раздельным решением судей и стал чемпионом мира в весовой категории свыше 92 кг.