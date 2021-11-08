Авария на трассе "Кавказ", погиб человек

Один человек погиб в результате аварии в Андроповском округе Ставропольского края, трагедия произошла на 296 километре дороги "Кавказ".

В УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю проинформировали, что водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди "КамАЗ".

"В больнице от полученных травм скончалась 41-летняя пассажирка легкового автомобиля. Его 58-летний водитель и 14-летняя пассажирка с тяжелыми травмами находятся в реанимации", - информирует ведомство.

Уточняется, что пострадавший водитель, житель соседнего региона, за последний год трижды привлекался к ответственности за превышение скорости. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.