Умер экс-министр путей сообщения Вадим Морозов

Бывший министр путей сообщения РФ, экс-первый вице-президент РЖД Вадим Морозов ушел из жизни 7 ноября, ему было 67 лет.

"Правление открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Центральный комитет Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, Центральный совет ветеранов железнодорожного транспорта с глубоким прискорбием извещают, что 7 ноября 2021 года на 68-м году жизни скончался бывший первый вице-президент ОАО "РЖД" (2005–2015), министр путей сообщения Российской Федерации (2003–2004), доктор технических наук Морозов Вадим Николаевич", - сообщает корпоративная газета РЖД "Гудок".

Морозов был награжден орденом Почета, медалью "За развитие железных дорог", а также медалью Минтранса России "За заслуги в развитии транспортного комплекса России".