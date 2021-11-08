В Грузии растет смертность от коронавируса
За минувшие сутки в Грузии выявили 2 191 случай заражения коронавирусом.
Общее число инфицированных в стране, по данным официального сайта StopCov, достигло 755 046 человек.
Умерли за сутки 74 пациента с ковид, за все время - 10 509. За сутки вылечились 4 348 человек, с начала пандемии – 693 129.
Процент инфицирования за сутки составил 10,2%, за последние 14 дней – 9,64%.
В карантине находятся 46 человек, в стационарах наблюдаются 6 916, в ковид-гостиницах остаются 1 302.