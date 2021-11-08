Стало известно, когда в Алматы начнется ревакцинация

Заместитель директора Центральной городской клинической больницы управления общественного здоровья Эльвира Ибрагимова сообщила, что ревакцинация от коронавируса в Алматы начнется в третьей декаде ноября российским "Спутником V", китайским Vero Cell и казахстанским QazVac.

"Ревакцинацию мы рекомендуем проводить другой вакциной. На сегодня у нас есть два типа вакцин: векторная ("Спутник V") и инактивированные (остальные). Те, кто получил векторную вакцину, рекомендуем получить спустя 9 месяцев инактивированную вакцину (Vero Cell и QazVac). Получившие инактивированную вакцину могут через 6 месяцев получить "Спутник V", - приводит слова Ибрагимовой Sputnik Казахстан.

Сотрудник горздрава порекомендовала ревакцинацию людям старше 65 лет, гражданам с ослабленным иммунитетом, медикам, работникам силовых структур, а также тем, у кого прошло более 6-9 месяцев с момента первой вакцинации.