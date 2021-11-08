Главная » Новости
Азербайджан Иран

Умер бывший глава Минэнерго Сергей Шматко

Умер бывший глава Минэнерго Сергей Шматко

Экс-министр энергетики Сергей Шматко умер в возрасте 55 лет, о его кончине сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"От имени министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С.И. Шматко" - говорится в опубликованном на сайте Минэнерго сообщении слова министра.

Шматко возглавлял Минэнерго РФ в 2008-2012 годах. В августе 2021 года президент России Владимир Путин наградил Шматко орденом "За заслуги перед отечеством" III степени за большой вклад в развитие топливо-энергетического комплекса и многолетнюю работу.

1155 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!