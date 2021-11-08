Туристы из Петербурга, летевшие из Египта, застряли в Турции

Туристы из Петербурга, отдыхавшие на прошлой неделе на курортах Египта не смогли вернуться домой к началу рабочей недели - "прямой рейс" доставил их в Турцию, где они девять часов ожидают вылета в Россию.

В такой ситуации оказались 300 клиентов туркомпании "Пегас туристик". Прямой рейс авиакомпании Nordwings собрал туристов из Хургады и Шарм-эль-Шейха. "Людей не предупредили заранее, а поставили перед фактом. В самолете всем раздали посадочные талоны на рейс Анталья - Санкт-Петербург", - сообщил "Фонтанке" турист Евгений.

В полночь россияне оказались в Анталье, в трансферной зоне аэропорта, там они и провели ночь.

В туркомпании и перевозчике не стали комментировать ситуацию.

Туристы ждут посадки на рейс в Петербург, куда они, согласно расписанию, должны прибыть в 13:10.