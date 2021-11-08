Любители горячего чая рискуют пищеводом

Употребление горячего чая может привести к развитию рака пищевода, сообщила врач-терапевт Сури Дадашева.

"Большинство людей любят пить очень горячий чай, кофе или другие напитки, что может привести к развитию рака пищевода", - сказала она, пояснив, что горячие напитки повреждают клетки внутренней поверхности пищевода, образуя микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию рака.

Врач также отметила, что необходимо горячие напитки лучше разбавлять прохладной водой или молоком, передает РИА Новости.