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Любители горячего чая рискуют пищеводом

Любители горячего чая рискуют пищеводом

 Употребление горячего чая может привести к развитию рака пищевода, сообщила врач-терапевт Сури Дадашева.

"Большинство людей любят пить очень горячий чай, кофе или другие напитки, что может привести к развитию рака пищевода", - сказала она, пояснив, что горячие напитки повреждают клетки внутренней поверхности пищевода, образуя микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию рака.

Врач также отметила, что необходимо горячие напитки лучше разбавлять прохладной  водой или молоком, передает РИА Новости.

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