Творческая интеллигенция Грузии поддержала Саакашвили

Грузинские писатели, кинематографисты, представители театра, музыки и других сфер искусства обратились с открытым письмом к первым лицам Грузии с просьбой перевести экс-президента Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.

В послании содержится призыв "немедленно помочь третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и поместить его в такую клинику, какая была рекомендована консилиумом врачей и Народным защитником", передает Sputnik Грузия.

Уточняется, что данная просьба никак не связана с политическими взглядами нижеподписавшихся.

Под письмом свои подписи поставили более 100 деятелей культуры, в том числе оперный певец Паата Бурчуладзе, писатель Рати Амаглобели, драматург Лаша Бугадзе, певица Нино Катамадзе, композитор и дирижер Николоз Рачвели и многие другие.