Гинцбург: защитой от дельта-штамма служат 300 единиц антител

Совместное исследование Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи с департаментом здравоохранения Москвы показало, какое количество антител требуется для полной защиты от штамма коронавируса "дельта", рассказал газете "Известия" директор Центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

"Эта работа была сделана на 4 тыс москвичей. Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от "дельты" полностью", - заявил ученый.

По словам Гинцбурга, при меньшем количестве антител следует сделать прививку "Спутником Лайт". Если после этого выработается 350-400 антител, можно также вакцинироваться вторым компонентом "Спутника".

"Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19", - сообщил он.