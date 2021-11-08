В Узбекистане не исключают закупку газа за рубежом зимой

В Минэнерго Узбекистана сообщили, что в начавшийся осенне-зимний сезон возможны закупки газа за рубежом, пишет Podrobno.uz.

В ведомстве уточнили, что будут ли производиться такие закупки, "зависит от предстоящих погодных условий и связанного с этим уровня потребления в республике".

"При аномальном похолодании и нехватки собственных ресурсов, возможно, будет закупаться газ за границей в целях обеспечения населения и социально важных объектов республики. Окончательное решение принимается правительством", – рассказали в Минэнерго.

К предстоящему сезону Узбекистан полностью заполнил подземные хранилища газа.