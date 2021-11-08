Азербайджан празднует День Победы в Карабахской войне (ФОТО)

Шествие по случаю Дня Победы Азербайджана в Карабахской войне началось в Баку. Тысячи жителей столицы вышли на улицы, чтобы принять участие в праздничном марше.

Мероприятие стартовало в 10:00 по местному времени в сопровождении военного оркестра. Марш проходит от "Азнефти" до бульвара White city. Курсанты Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева несут по маршруту азербайджанский флаг длиной 440 м.

Шествие завершится флешмобом, организованным при поддержке ОО "Региональное развитие". Композицию "Железный кулак" - символ Отечественной войны Азербайджана - воссоздадут молодые волонтеры.