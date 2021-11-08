Минобороны Азербайджана показало кадры Победы (ВИДЕО)

Минобороны Азербайджана опубликовало сегодня, в День Победы республики в Карабахской войне, видеоматериал о том, как завоевывалась эта Победа год назад.

На видео представлена, прежде всего, уничтоженная и трофейная техника оккупационных войск Армении, из которой позже был создан Парк военных трофеев в Баку.

Также продемонстрированы моменты водружения азербайджанского флага в освобожденных за 44 дня Отечественной войны городах и селах Карабаха и Зангезура.

В центре видео – кадры освобожденной культурной столицы Азербайджана – города Шуша, полностью деоккупированного 8 ноября 2020 года. Съемка сопровождается цитатами знаменитой речи президента Ильхама Алиева: "Ты свободна, родная Шуша! Мы вернулись, родная Шуша! Мы возродим тебя, родная Шуша!" и "Шуша – наша! Карабах – наш! Карабах – это Азербайджан!".

Затем демонстрируются эпизоды восстановления освобожденных районов, включая строительство дорог и реконструкцию исторических памятников, уничтоженных захватчиками за три десятилетия оккупации.