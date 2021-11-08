В Алматы была сделана миллионная прививка от коронавируса

В Алматы миллионным привитым от коронавирусной инфекции нового типа стала женщина, имеющая в анамнезе ДЦП, сообщает управление общественного здоровья.

Уточняется, что она вакцинировалась отечественным препаратом QazVac в №22 поликлинике.

"Я получила вакцину добровольно. Меня никто не заставлял. Я пришла в поликлинику утром и полчаса после вакцинации находилась под наблюдением врача. Переживала, что аллергия будет но в результате ничего не заметила", - сказала она, отметив, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

"Я рада, что стала миллионным человеком, которому сделали прививку. Я призываю всех вас пройти вакцинацию", - приводит слова собеседницы Sputnik Казахстан.

Уточняется, что всего с момента начала вакцинации 1 февраля по 7 ноября вакцинировано первым компонентом 1 002 324 человека, вторым компонентом – 940 084 человек.