Мехрибан Алиева: все мы вместе прошли трудный, но славный путь – к великой Победе!

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поздравила народ республики с Днем Победы в Карабахской войне.

"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с первой годовщиной славной Победы, завоеванной в Отечественной войне. Сложно выразить словами все чувства и эмоции, живущие в наших сердцах и дарованные нам Всевышним. Каждый азербайджанец ждал Победу, каждый азербайджанец по праву гордится этой Победой!", - подчеркнула она.

"В этот знаменательный день хочу выразить безграничную благодарность Вооруженным силам Азербайджанской Республики, нашим героическим солдатам и офицерам, бесстрашному Президенту, который всегда держит свое слово. Да упокоит Аллах души наших незабвенных шехидов. Склоняю голову перед матерями и отцами, вырастившими героев, готовых отдать жизнь за Родину", - написала Мехрибан Алиева.

"Азербайджанский народ, живи вечно с высоко поднятой головой! Все мы вместе прошли тернистый, трудный, но славный путь – путь к великой Победе! Как народ-победитель священный долг каждого из нас защищать независимый Азербайджан и наше единство. Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и нашу Родину!", - пожелала первый вице-президент Азербайджана.

Напомним, что 8 ноября 2020 года была полностью освобождена от оккупации культурная столица Азербайджана - город Шуша. Ее освобождение де-факто положило конец войне, поскольку остатки армянских оккупационных войск в Карабахе оказались отрезаны от сообщения с Арменией, и их ликвидация освободительной азербайджанской армией стала вопросом лишь времени.