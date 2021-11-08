44 дня Отечественной войны Азербайджана: день сорок третий, 8 ноября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В предпоследний, сорок третий день войны, 8 ноября, оккупационные силы Армении всю ночь пытались захватить повторно освобожденные от них азербайджанские земли по всему фронту. При этом гибли не только рядовые оккупанты, но и офицеры. Армянская армия также наносила удары через границу с Азербайджаном. Истощенная группировка захватчиков в Агдамском районе выпускала свои последние снаряды и ракеты по населенным пунктам прифронтовой зоны, в Тертерском районе был ранен мирный житель.

Утром была опубликована информация о состоявшемся накануне телефонном разговоре президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана: Эрдоган подчеркнул необходимость вывода оккупационных сил Армении из Азербайджана.

После 11:00 президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил официально: Шуша освобождена. Он подчеркнул, что 8 ноября навсегда войдет в историю Азербайджана как День Победы. Население Азербайджана вышло на улицы, чтобы отпраздновать это событие. Анкара поздравила Баку с деоккупацией Шуши.

Днем были представлены видеодокументы о состоянии освобожденного села Баласолтаноглы Губадлинского района и об ударе штурмовиков Су-25 по захватчикам в Ходжавендском районе. Обстрел населенных пунктов Азербайджана продолжился: под огнем вновь оказались Агдамский и Тертерский районы.

Британские СМИ опубликовали утечку о том, что Ереван согласился вывести оккупационные войска из Азербайджана, а Баку - разместить российских и турецких миротворцев в Карабахе. В Армении был уволен глава Службы национальной безопасности.

Вечером была ликвидирована еще одна часть командования оккупантов, освободительная азербайджанская армия планомерно продвигалась к Ходжавенду.

Поздно вечером стали известны первые детали освобождения Шуши: азербайджанский спецназ освободил город практически в рукопашному бою.

Таким образом, в предпоследний, сорок третий день войны, произошло важнейшей событие всей Отечественной войны Азербайджана - была полностью освобождена от оккупации культурная столица республики, город Шуша. Поскольку Шуша расположена на возвышении в непосредственной близости от Ханкенди и прямо над дорогой из Лачина, остатки оккупационных войск в Карабахе оказались в котле: сообщение с Арменией было более невозможно (несмотря на то, что Лачин еще оставался под оккупацией), а Ханкенди теперь полностью простреливался с укрепленной стратегической высоты. Недаром этот день, 8 ноября, был объявлен в Азербайджане Днем Победы - освобождение Шуши означало полный разгром оккупационных войск Армении.