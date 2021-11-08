Россияне пожаловались на испорченные ноябрьские праздники

Введение нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября негативно отразилось на планах относительно длинных ноябрьских выходных у 18% россиян, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Опрос был проведен среди 1 600 респондентов во всех федеральных округах России, проведенном в период 22-27 октября 2021 года.

"Лишь 7% опрошенных отметили положительное влияние нерабочих дней на личные планы: они чаще всего рассчитывают выспаться и уделить время общению с близкими", - говорят данные исследования.

Отмечается, что самым популярным видом досуга на эти дни был отдых в кругу семьи, однако

12% россиян планировали другие виды активностей, в том числе поездки за город, прогулки в парках, путешествия, участие в праздничных мероприятиях, посещение фитнес-клубов.