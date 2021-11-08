В Армении продолжился рост заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки в Армении коронавирусной инфекцией заразилось 1 417 человек, информирует Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Уточняется, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 320 433. Количество смертей от осложнений коронавируса составило 6 670 (плюс 42 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 332 (за последние 24 часа), сообщает Sputnik Армения.