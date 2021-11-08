Мебельный цех потушили на Дону

Пожарные ликвидировали горение в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Уточняется, что площадь возгорания составила 300 кв. м. "В 06:30 мск [зафиксирована] полная ликвидация", - информирует экстренное ведомство по региону.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в производственном здании в Ростове-на-Дону произошло возгорание. Прибывшие на место спасатели установили, что горит кровля мебельного цеха. Из-за угрозы распространения огня из соседнего дома было эвакуировано 12 человек.