МИД Азербайджана опубликовал заявление по случаю Дня Победы в Отечественной войне

МИД Азербайджана опубликовало заявление в связи с 8 Ноября - Днем Победы Азербайджанской Республики в Отечественной войне.

"8 ноября 2021 года Азербайджанская Республика отмечает День Победы, ставший торжеством мощи нашего народа и нашей национальной гордости, имеющий исключительное значение с точки зрения укрепления престижа и будущего развития нашего государства.

В результате Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года в ответ на провокацию и очередную военную агрессию со стороны Армении и длившейся 44 дня, Азербайджан освободил от оккупации свои земли; согласно требованиям соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также многочисленных решений и постановлений прочих международных организаций, была обеспечена территориальная целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ, были восстановлены права около одного миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев жить в родных домах", - говорится в публикации.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство отмечает, что по результатам 44 дней боевых действий под руководством Верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева азербайджанская армия освободила из-под пяты захватчиков более 300 населенных пунктов, в том числе города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шушу, которая занимает особое место в истории и культуре азербайджанского народа.

"На основе Трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года, был положен конец боевым действиям, а Армения, признав собственное поражение, вывела свои вооруженные силы из Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов. Таким образом, конфликт нашел свое разрешение военно-политическим путем", - указывает МИД Азербайджана.

"После войны перед Азербайджаном встала важная задача по восстановлению и возрождению освобожденных территорий, их обезвреживанию от мин. В центре внимания этой деятельности находится обеспечение безопасного и достойного возвращения в свои дома азербайджанских вынужденных переселенцев, фундаментальные права которых нарушались на протяжении десятилетий. В данном процессе, требующем времени, финансовых ресурсов и серьезных усилий, Азербайджан не одинок, дружественные страны и страны-партнеры вместе с нами участвуют в возрождении освобожденных территорий. В ближайшие годы мы станем свидетелями возвращения первых вынужденных переселенцев в свои дома", - подчеркнуто в послании.

Особое внимание МИД республики обращает на то, что в настоящее время Азербайджан предпринял шаги по расследованию незаконной деятельности Армении, осуществленной в рамках ее почти 30-летней политики агрессии, нарушений международного права, военных преступлений, в том числе урбицида, культуроцида и экоцида, и привлечению виновных в этих нарушениях к ответу перед международным правосудием.

В послании подчеркнуто, что данные шаги будут продолжены на последующем этапе. "Наказание виновных представляет особое значение с точки зрения обеспечения справедливости и предотвращения рецидивов подобных преступлений в будущем", - говорится в сообщении.

Азербайджанское дипведомство также обращает внимание на то, что в основе стратегии перспективного видения Азербайджана находится обеспечение прочного мира, развития и прогресса. "С устранением фактора оккупации своих территорий, Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ. Для обеспечения будущего мира и безопасности в регионе на данном этапе важно в полной мере исполнить положения трехсторонних заявлений, и Азербайджан ожидает, что Армения адекватно отреагирует на предпринятые им шаги в этом направлении", - подчеркивает МИД Азербайджана.

Далее в обращении говорится о том, что после завершения конфликта в регионе Южного Кавказа возникли новые реалии, и "всем следует принять эти реалии". "Армения должна сделать выбор между региональным сотрудничеством и выдвижением незаконных и необоснованных территориальных претензий к соседям". "Международное сообщество должно сыграть позитивную роль в этом ключе и призвать Армению осознать, что альтернативы миру не существует. Следует положить конец попыткам прямо или косвенно поддержать реваншизм в Армении и вооружить ее", - также обращает внимание азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

"8 ноября – День Победы, будучи славной страницей в истории азербайджанского народа, являет собой торжество международного права и справедливости. В этот знаменательный день мы с глубоким уважением и почтением воздаем должное дорогой памяти всех наших Шехидов, отдавших свои жизни за независимость, суверенитет и целостность Азербайджана", - говорится в завершении послания МИД республики.