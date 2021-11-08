В России вступают в силу новые сертификаты о вакцинации

В России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против коронавируса и о перенесенном заболевании, говорится в приказе Минздрава, опубликованной на портале правовой информации.

"Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", - указано в обнародованном документе.

Уточняется, что в приказе, сертификаты, сформированные до изменений, будут переоформлены автоматически на портале госуслуг до 1 марта.