В ДЧС назвали причину взрыва в Актау

В ДЧС Мангистауской области назвали предварительную причину взрыва, произошедшего накануне в Актау.

По словам замначальника ДЧС области Бекболата Абдикадирова, предварительная причина взрыва – утечка газовоздушной смеси. "С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона, под завалами находится еще два газовых баллона", - сказал он, отметив, что предварительная площадь обрушения составляет порядка 100 кв м.

Представитель ведомства подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате взрыва нет, а информация о якобы 7 погибших, о чем пишут в соцсетях, не соответствует действительности.

В настоящее время на месте проводятся аварийно-спасательные работы силами и средствами ДЧС, также привлечены сотрудники полиции и инженерные службы гражданской защиты, передает Sputnik Казахстан.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в кафе "Аянат" произошел взрыв, в результате строение было полностью разрушено.