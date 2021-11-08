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Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы в Отечественной войне

Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы в Отечественной войне

Посольство Турции в Азербайджане поздравило азербайджанский народ в связи с 8 ноября - Днем Победы Азербайджана в Отечественной войне.

"По случаю 8 ноября - Дня Победы, знаменующего освобождение азербайджанских земель от вражеской оккупации, поздравляем Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, героическую азербайджанскую армию и народ и с уважением чтим всех наших шехидов, даривших эту победу каждому", - говорится в публикации посольства.

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