Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы в Отечественной войне

Посольство Турции в Азербайджане поздравило азербайджанский народ в связи с 8 ноября - Днем Победы Азербайджана в Отечественной войне.

"По случаю 8 ноября - Дня Победы, знаменующего освобождение азербайджанских земель от вражеской оккупации, поздравляем Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, героическую азербайджанскую армию и народ и с уважением чтим всех наших шехидов, даривших эту победу каждому", - говорится в публикации посольства.