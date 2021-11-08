Нутрициолог перечислила признаки дефицита магния

Нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала, как без медицинских анализов и походов к врачу выявить дефицит магния в организме.

Так, на недостаток микроэлемента указывают следующие признаки: синдром беспокойных ног, который проявляется в том, что во второй половине дня в состоянии покоя возникают неприятные ощущения в нижних конечностях. Для облегчения состояния человек совершает частые движения ногами, которые, в свою очередь, провоцируют неполноценный сон. Также к признакам дефицита магния относятся – мышечные судороги, тики, тремор, выпадение волос, ломкость ногтей, головные боли, боли в сердце, хроническая усталость (даже после пробуждения нет ощущения, что организм восстановился), раздражительность по мелочам, тревожность, панические атаки, сложность с засыпанием (проблемы с расслаблением на фоне мышечного тонуса).

Также по словам собеседника РИА Новости, дефицит магния приводит к бессоннице, раздражительности, беспокойству и повышенной утомляемости.