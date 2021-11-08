Гинцбург рассказал, как справиться COVID-19 за несколько месяцев

Распространение коронавирусной инфекции нового типа можно прекратить за несколько месяцев, если число ежедневно вакцинируемых резко увеличится. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, ограничения в отрыве от вакцинации практически бесполезны." Они должны сочетаться с резким увеличением количества привитых. (Мэр Москвы) Сергей Собянин сказал, что в последние 10 дней количество вакцинированных возросло в четыре раза (в день). А должно возрасти в 10 раз", - сказал он в интервью газете "Известия".

Только таком случае, по подсчетам Гинцбурга, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев.