Москвичам пообещали дождь и до семи градусов тепла

Синоптики Гидрометцентра России спрогнозировали, что сегодня в Москве столбики термометров днем поднимутся до семи, будет облачно.

"Днем в российской столице синоптики прогнозируют от пяти до семи градусов тепла, в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до нуля градусов", - говорится в сообщении погодного ведомства.

В Московской области днем ожидается от трех до восьми градусов тепла, ночью может похолодать до минус одного градуса. Ветер западный и юго-западный 6-11 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.