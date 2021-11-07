Обзор СМИ Кавказа 1 - 7 ноября

Предприятия консервной промышленности Кабардино-Балкарии стабильно входят в ТОП–5 наиболее успешных компаний отрасли в стране. В последние годы здесь наблюдается рост объемов конечной продукции, за 9 месяцев текущего года произведено в около 274 млн условных банок. В этом году в сфере производства плодоовощной продукции задействовано порядка 15 предприятий различных форм собственности. Для выращивания необходимого объема овощных культур ими арендовано в разных районах республики более 6 тыс. га пахотных земель. Практически все предприятия консервной промышленности при производстве овощных культур и их переработке применяют инновационные технологии, в том числе капельное орошение, что способствует кратному повышению урожайности конечной продукции. В 2021 году предприятия отрасли прогнозируют выработать порядка 350 млн условных банок плодоовощной продукции в ассортименте. В сфере консервной промышленности с учетом сезонности задействовано свыше 10 тыс. человек, в основном из числа сельских жителей, информирует газета "Кабардино-Балкарская правда" со ссылкой на информацию пресс-службы Минсельхоза КБР.

На долю КБР приходится порядка 20% от общего объема производства овощных консервов в масштабах РФ. Лидерами остаются три компании – "Агро-Инвест" (Урванский район), "Зеленая компания" (Нальчик) и "Овощи Юга" (Прохладненский район), на долю которых приходится порядка 90% от общего годового объема произведенной консервной продукции по республике. Сегодня регион поставляет на отечественный рынок до 300 млн условных банок консервов в ассортименте. Порядка 90% перерабатываемой продукции предприятия отрасли сами выращивают на арендных землях на основе передовых технологий, в первую очередь, элитные высокоурожайные сорта томатов, огурцов, зеленого горошка, сладкой кукурузы, фасоли, которые соответствуют стандартам консервирования. По мнению специалистов, КБР в ближайшей перспективе имеет все шансы удвоить ежегодные объемы производства овощных консервов. Для достижения этого в республике необходимо довести площади под овощные культуры до 30 тыс. га, плюс ускорить внедрение в овощеводство инновационной гидромелиорации, которая позволит собирать в течение одного сельскохозяйственного сезона два урожая с единицы площади.

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Более 500 участков для строительства домов выделили в Черкесске многодетным семьям за последние восемь лет. В этом году участки получили более 130 семей, сообщили местной газете "День республики" в мэрии города. “В рамках реализации закона КЧР “О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Карачаево-Черкесской Республики” с 2012 года в Черкесске земельные участки под индивидуальное жилищное строительства выделены более 500 многодетным семьям. В очереди на сегодня состоят более 900 семей”, – сообщили в мэрии. Отмечается, что в Черкесске ежедневно проводится инвентаризация земель для дальнейшего предоставления бесплатных участков многодетным семьям. В октябре состоялась церемония вручения документов 76 семьям с тремя и более детьми. Распределение земли, как и раньше, проводилось путем открытой жеребьевки: представители семей по очереди выбирали лот, в соответствии с которым определялся номер их участка площадью шесть соток на новых улицах Черкесска. После этого им на экране демонстрировали месторасположение будущей собственности, говорится в сообщении.

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ответил на вопросы пользователей соцсетей, касающиеся антиковидных мер и рассказал о мерах поддержки граждан в период пандемии, пишет газета "Северная Осетия". В республике с 1 ноября предпринимаются меры поддержки бизнеса. Налоговые органы начали принимать заявления на безвозмездные гранты. Для юрлиц и социально ориентированных некоммерческих организаций выплаты рассчитываются исходя из размера МРОТ, умноженного на число работников в июне. Бизнес освобожден от налогов с грантов, а если предприниматель решит направить эти средства на зарплаты сотрудникам, то ему не придется платить НДФЛ и страховые взносы. В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция. Кроме того, стартовала программа ФОТ 3.0, предусматривающая льготное кредитование бизнеса. Претендовать на получение льготного кредита могут социально ориентированные некоммерческие организации, а также начинающие предприятия. Обязательное условие – сохранить 90% работников от их количества, зафиксированного в кредитном соглашении. Банк берет данные только с платформы ФНС на основе ежеквартальной отчетности. Льготные займы Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий, воспользоваться которыми могут самозанятые и субъекты МСП вне зависимости от вида деятельности. Они могут получить до 500 тыс. рублей сроком до двух лет, ставка – от 3,75% до 7,5% годовых. Важный момент – кредитные каникулы до шести месяцев. То есть, в течение полугода платеж составит 0 рублей, и процент за пользование займом начисляться не будет. Условия, по которым предоставляются меры поддержки для бизнеса, четко указывают, что претендовать на них могут только предприятия, которые сохраняют персонал. Это обеспечивает дополнительную защиту наемным рабочим, которые переживают, что их могут сократить из-за потерь предприятия в период нерабочих дней. Собственникам организаций, имеющих во владении торгово-развлекательные центры, рекомендовано освободить арендаторов, деятельность которых была приостановлена, от арендной платы на период действия ограничений.

Для поддержки семей с малолетними детьми, работодатели отправили по домам большинство сотрудников, имеющих таких детей. Для тех, кто вынужден выходить на работу и у кого есть маленькие дети, предусмотрены дежурные группы в детских садах. Таким образом, родители могут спокойно продолжать выполнять служебные обязанности. На поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет, федеральный центр выделил дополнительные средства. Правительством республики с Министерством труда и социальной защиты РФ подписано соглашение о выделении субсидии в сумме 631 млн рублей из федерального бюджета на осуществление выплат. Средства доведены до Минтруда РСО – Алания и выплаты уже начались.

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Ингушская газета "Сердало" сообщает, что в результате реализации мер по снижению безработицы за 10 месяцев текущего года трудоустроено более 7,3 тыс. человек. По словам главы региона Махмуда-Али Калиматова, в ходе этой работы в регионе менее чем за год сумели достичь 62% планируемых показателей по занятости населения. Он считает, что, учитывая сложные условия, в которых происходило достижение этой цели, это неплохой результат.

Согласно данным регионального Министерства труда, занятости и социального развития, в целом, с учетом реализации госпрограмм региона, республиканских проектов и инвестпроектов, а также мероприятий, обеспеченных финансами федерального бюджета, на 25 октября 2021 года из более 17 тыс. участников программы комплекса мер трудоустроено 7 369 человек, что составляет 62,0% от планируемого показателя. Сообщается, что, осуществляя комплекс мер по минимизации безработицы, ведомство намерено до конца 2021 года достичь показателя занятости населения республики уровня 2019 года.

По словам министра труда, занятости и социального развития РИ Хаджибекира Муталиева, для достижения допандемийных показателей занятых граждан, с Минтруда РФ согласован и утвержден распоряжением кабмина региона ряд мер. Они включают дополнения по созданию около двух тысяч рабочих мест. По сведениям Северо-Кавказского статуправления, численность экономически активного населения за июнь-август 2021 года в республике составило 263,0 тыс. человек, из них 183,3 тыс. заняты в экономике, 81 тыс. классифицируются как безработные.

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В Северной Осетии, по инициативе местного благотворительного фонда "Быть добру", реализуется некоммерческий проект, в рамках которого организуются экскурсионные туры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как рассказал газете "Северная Осетия" руководитель фонда Амурхан Кусов, проект направлен на разработку адаптивных экскурсионных маршрутов и, в целом, на развитие инклюзивного туризма республике. Это особенные туристы, передвигающиеся на инвалидных колясках, имеющие ментальные нарушения, нарушения слуха и зрения.