У туристов в Северной Осетии появилась возможность виртуальных путешествий

Власти Северной Осетии установили в четырех ущельях информационные стенды с QR-кодами для ознакомления туристов с историей республики, - сообщил инициатор проекта "След у дороги" Ацамаз Гизоев.

"С помощью QR-кодов туристы смогут узнать об исторических памятниках, фамильных склепах, святилищах. Они получат возможность стать частью истории, побывав в этих местах, и может быть, внести свою лепту в сохранение и облагораживание территорий на подходах к ним", - рассказал Гизоев, передает ТАСС.

Информационные щиты установлены в Куртатинском ущелье, в исторических центрах Алагирского горного общества в селениях Архон и Унал, а также в Дигорском и Мамисонском ущельях.

На странице проекта "След у дороги", куда ведут ссылки QR-кодов, размещены фотографии и подробное описание объектов на местности, - добавил Ацамаз Гизоев.