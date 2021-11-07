Пациентов в дагестанских больницах будут встречать роботы-диагносты

Диагностику здоровья пациентов могут поручить роботам во всех больницах Дагестана в 2021-2022 годах по итогам пилотного проекта, рассказал директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Робот измеряет показатели здоровья пациентов и выдает рекомендации с помощью искусственного интеллекта. После подготовки робота определят в одну из больниц республики, где он будет использоваться в пилотном режиме. По результатам пилотного проекта планируется поставить роботов-диагностов в каждую больницу республики в 2021-2022 годах", - цитирует его ТАСС.

В частности, в течение ближайшего года должны будут быть совершены поставки не менее десяти роботов.

По словам гендиректора ООО "Айтраст" (компания-поставщик роботов в Дагестане) Артура Шихнебиева, от использования таких технологий выигрывают и медики, и пациенты: первые - так как робот может дать первичную информацию о состоянии пациента, вторые - потому что в итоге им уделяется больше внимания.

Разработчики указывают, что их робот может измерять первичные показатели здоровья - уровень сахара и кислорода в крови, объем легких, температуру, а также осуществлять скрининговое обследование.

Первый образец уже поступил в Дагестан, в него загружаются данные об услугах медицинских учреждений РД.