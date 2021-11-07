Жительница Северной Осетии "заработала" почти 3 млн рублей на пенсиях умерших

В Северной Осетии окончено расследование уголовного дела по факту получения пенсий умерших людей. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Фигурантка - 38-летняя жительница региона - обвиняется по ч.4 и ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

"Согласно материалам уголовного дела, злоумышленница, используя поддельные доверенности, получила пенсии четырех умерших граждан", - пояснили в полиции.

В результате она нанесла отделению Пенсионного фонда РФ по Северной Осетии ущерб в размере 2,9 млн рублей.

Сейчас женщине предъявлено обвинение, материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в Советский районный суд Владикавказа, где они будут рассмотрены по существу.