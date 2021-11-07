Движение по Крымскому мосту ограничат из-за учений

Завтра, 8 ноября, на Крымском мосту начнутся противопожарные учения, которые внесут изменения в график проезда по сооружению, - сообщило МВД России.

"В период с 00:00 8 ноября до 23:59 11 ноября на Крымском мосту возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста", - говорится в сообщении, передает портал Юга.ру.

Водителей транспортных средств, планирующих поездку по мосту, попросили учитывать эту информацию, чтобы заранее скорректировать время и маршруты их следования.

Напомним, последний раз движение машин по Крымскому мосту перекрывали из-за обильного снегопада в феврале текущего 2021 года.