В Ингушетии заработает первый в СКФО завод средств гигиены

До конца 2022 года в Ингушетии заработает первый в республике завод по производству детских санитарно-гигиенических средств "Бест Бренд", он станет и первым таким предприятием в СКФО, - сообщил представитель инициатора инвестиционного проекта Жамлаил Бузуртанов.

"Строительство завода было начато еще в 2019 году. При выходе на проектную мощность мы намереваемся производить до 96,7 млн. единиц готовой продукции в год, это детские и взрослые санитарно-гигиенические средства - подгузники. Реализация инвестиционного проекта создаст не имеющее аналогов промышленное предприятие на территории Ингушетии и в целом по СКФО", - рассказал Бузуртанов, передает ТАСС.

У предприятия уже заключены предварительные договора с потенциальными покупателями как в Ингушетии, так и в других регионах России, ведутся переговоры с крупными федеральными и региональными сетями на поставку продукции.

Инвесторы намерены создать производство с использованием передового высокопроизводительного оборудования, что позволит получить высокое качество товара и его низкую себестоимость, а возможность переналадки производственной линии позволит очень быстро реагировать на потребительские предпочтения и рыночную конъюнктуру, - добавил Бузуртанов.