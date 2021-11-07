Русла самых проблемных рек Сочи станут чище

В Сочи расчистят русла рек Аше и Псезуапсе, уже заключены два государственных контракта на их расчистку, - сообщили в министерстве природы Краснодарского края.

"Администрация Лазаревского района совместно с городским управлением гражданской обороны и безопасности населения сейчас изыскивают возможность расчистки русла реки Шахе. По обеим берегам расположено много жилых домов, находящихся в зонах возможного подтопления. Эта водная артерия на 80% протекает по территории Сочинского национального парка", – рассказал глава Лазаревского района Олег Бурлев, передает "АиФ-Юг".

Только в Лазаревском районе Сочи находятся 28 рек и ручьев, 15 из них проблемные, однако самыми проблемными реками в районе считаются Аше и Псезуапсе, уровень воды в них после сильных дождей поднимается, что часто приводит к подтоплениям.