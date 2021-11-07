Более 180 соцобъектов стали доступными людям с ОВЗ в Карачаево-Черкесии

За восемь лет работы госпрограммы "Доступная среда" в Карачаево-Черкесии доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) стали школы, колледжи, учреждения здравоохранения, центры занятости, МФЦ, объекты культуры, соцзащиты, спорта и транспортной инфраструктуры, - сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

"В Карачаево-Черкесии адаптированы для людей с ОВЗ более 100 приоритетных социальных объектов и 79 организаций образования. Соответствующие работы в текущем году организованы на пяти объектах республики", - рассказали в министерстве, передает ТАСС.

В числе основных видов работ, проведенных в регионе, - установка пандусов, широких дверных проемов, поручней особой конструкции, звуковых оповещателей, адаптация санузлов, - отметили в ведомстве.