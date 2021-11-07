Грузинского следователя заподозрили в убийстве коллеги

Инспектор-следователь отделения полиции Чаладиди Хобского района в регионе Самегрело – Земо Сванети обвиняется в умышленном убийстве, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.

5 ноября 2021 года в здании Чаладидского отделения полиции Хобского районного отделения МВД обвиняемый во время словесной перепалки несколько раз выстрелил из своего табельного оружия в старшего инспектора-следователя, который скончался от полученных ранений, - выявило расследование проведенное прокуратурой, передает Sputnik Грузия.

В тот же день обвиняемый был задержан, ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство" и грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.