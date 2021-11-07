США готовы сесть за стол переговоров по СВПД – Джейк Салливан

США готовы вернуться к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) в отношении иранской ядерной программы и тесно работают с партнерами и союзниками с целью создания необходимых условий для диалога, однако Тегеран пока не демонстрирует стремления к этому, - заявил сегодня помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в своем интервью телеканалу CNN.

"Мы заявили, что вернемся к соглашению, если Иран будет готов к его выполнению. Факт заключается в том, что Иран до сих пор не продемонстрировал желания вернуться к соблюдению СВПД", - сказал он, передает ТАСС.

"Мы готовы вернуться за стол переговоров и продолжить работать над этим", - отметил Салливан, подчеркнув: "Это не имеет никакого отношения к политике, но связано с той реальностью, что Иран имеет конкретные обязательства, которые надо выполнять".

Напомним, СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в интересах преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией, однако предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году принял решение о выходе из этого соглашения.

Нынешний глава Белого дома Джо Байден неоднократно говорил о готовности вернуть свою страну в ядерную сделку с Тегераном. Переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде с апреля ведет с Ираном в Вене группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция), уже состоялось шесть раундов таких встреч. Старт очередного раунда намечен на 29 ноября.