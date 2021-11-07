Взрыв разнес кафе в Актау

Сегодня вечером в кафе города Актау на западе Казахстана прогремел мощный взрыв, - сообщили в департаменте по ЧС Мангистауской области.

"При неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате произошло полное разрушение строения. Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются", - добавили в ведомстве, передает РИА Новости.

Кафе могло законно работать и принимать посетителей, поскольку Мангистауская область входит в "зеленую зону" с самым низким риском по распространению коронавируса.