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В Афганистане появились первые туристы - СМИ

В Афганистане появились первые туристы - СМИ

В Афганистане появились первые иностранные туристы – они прибыли в страну уже после прихода к власти талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), - передает местное информационное агентство Bakhtar.

"Первые иностранные туристы прибыли в страну после победы Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов)", - говорится в Twitter агентства, передает РИА Новости.

Первыми афганскими интуристами стали два человека, они посетили исторические достопримечательности провинции Гор, в частности Джамский минарет, построенный в XII веке, - сообщили в управлении культуры и информации провинции. Из какой страны прибыли путешественники, не сообщается.

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