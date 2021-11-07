Украина не устояла перед электроэнергией из Беларуси

Уже завтра, 8 ноября, украинские энергопоставщики начнут импортировать из Белоруссии почти в 27 раз больше электроэнергии, чем днем ранее, - следует из данных, опубликованных сегодня на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Поставки электроэнергии к соседям начнут осуществляться по ровному графику - без перерывов, увеличения или уменьшения мощности - с 00:00 до 23:00 понедельника, 8 ноября. Пока заявка сделана на 400 МВт, а днем ранее она составляла 15 МВт, - передает ТАСС.