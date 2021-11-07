В канун Дня Победы в Баку презентовали документальный фильм "Шуша"

Сегодня, накануне Дня Победы Азербайджана, в Международном центре мугама в Баку прошла презентация документального фильма "Шуша", подготовленного при поддержке SOCAR Media.

Документальная лента рассказывает об освобождении города Шуша от армянской оккупации. В центре внимания в ней – военнослужащие, проявившие в боях героизм. Съемки проходили в основном в лесах вокруг города, где шли бои, на скалах и в самой Шуше, а одними из самых ярких моментов ленты являются воспоминания военнослужащих, водрузивших азербайджанский флаг в Шуше, - передает Тренд.

Документальный фильм "Шуша" был подготовлен Gulp STUDIO по заказу SOCAR Media. Автор фильма - заслуженный журналист Мубариз Аскеров, режиссер - Эльчин Эльханлы, продюсер - Интигам Джафаров.

Документальный фильм будет транслироваться 8, 9 и 10 ноября на различных азербайджанских телеканалах, - говорится в сообщении.