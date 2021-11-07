Президентский совет Ливии отстранил от должности главу МИД перед Парижской конференцией

Позавчера Президентский совет Ливии отстранил от должности министра иностранных дел Наджлу Мангуш за "административные нарушения" и запретил ей выезжать из страны. Но вчера переходное Правительство национального единства Ливии отклонило решение совета.

Телекомпания Аль-Джазира сообщает, что в правительственном заявлении высоко оцениваются усилия министра, говорится, что она будет выполнять свои обязанности в обычном режиме, а также констатируется, что Президентский совет "не имеет законного права назначать или отменять назначение членов исполнительной власти, приостанавливать их действие или проводить расследование", ведь эти полномочия принадлежат исключительно премьер-министру.

Все это произошло примерно за шесть недель до запланированных выборов и за несколько дней до международной конференции во французской столице, где планировалось добиться проведения президентских и парламентских выборов в соответствии с графиком 24 декабря. Вице-президент США Камала Харрис присоединится к президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим мировым лидерам на конференции в Париже 12 ноября.

Эксперт по Ливии Имадеддин Бади связал отстранение Мангуш с комментариями, которые она BBC дала сделала на этой неделе о взрыве в Локерби в 1988 году. Мангуш "намекнула на возможную экстрадицию" человека, разыскиваемого в связи с взрывом самолета, - Абу Агила Мохаммеда Масуда, заявив, что по его делу "ожидаются положительные результаты". В США утверждают, что Масуд, бывший сотрудник ливийской разведки, собрал и запрограммировал бомбу, взорвавшую рейс 103 авиакомпании Pan Am над шотландским городом Локерби в 1988 году, в результате чего погибли 270 человек.

Имадеддин Бади, аналитик находящейся в Женеве Global Initiative, сказал, что еще одним фактором, повлиявшим на отстранение Мангуш, была напряженность между ливийскими политиками из-за выборов. "За кулисами между политическими игроками усиливается напряженность, которая усугубляется задержкой крайнего срока проведения выборов 24 декабря", - сказал он.

Ливия была охвачена хаосом после того, как в 2011 году в результате кризиса при поддержке НАТО был свергнут давний лидер Муаммар Каддафи. В октябре того же года он был схвачен и убит вооруженной группой.

Богатая нефтью страна в течение многих лет была разделена между соперничающими правительствами, одно из которых базировалось в столице Триполи, а другое - в восточной части страны. Каждую сторону поддерживают разные иностранные державы и ополченцы. Временное правительство, которое сейчас находится у власти, было назначено в феврале после нескольких месяцев переговоров при поддержке ООН о проведении страны через выборы. В его состав входят Президентский совет и Кабинет министров, который занимается повседневными делами.

Разногласия по поводу отстранения советом от должности министра иностранных дел, вероятно, увеличат напряженность между соперничающими группировками Ливии, поскольку они пытаются работать вместе после многих лет конфликта.

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Россия выступает за решение проблем на Международной конференции по Ливии в Париже 12 ноября, заявляя о необходимости продвижения мирного процесса в Ливии с акцентом на важность выполнения ранее принятых международным сообществом решений, закрепленных в соответствующих резолюциях СБ ООН, в частности, проведения намеченных на 24 декабря общенациональных выборов с целью обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета ливийского государства.