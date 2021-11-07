Саакашвили смутили видеокадры его приема пищи

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ранее объявивший голодовку в тюрьме, отказался от приема лекарств после публикации Минюстом кадров, на которых он принимает пищу, - сообщил личный врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе.

"Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении", - сказал он после визита к Саакашвили, передает ТАСС.

В то же время Кипшидзе назвал состояние своего пациента критическим, сообщив, что через несколько часов оно может стать "критичнее критического".

По словам врача, некоторые показатели с каждым часом ухудшаются. Кипшидзе обратился с просьбой к консилиуму врачей немедленно собраться и решить, что делать.

Напомним, накануне специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео, из которого следует, что объявивший голодовку Саакашвили все же принимает пищу - выглядит он немного похудевшим, но не изможденным. Как отметил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, он ест каши и пьет соки, хотя и объявлял о полном отказе от еды.