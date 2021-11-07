Дагестанских работодателей попросили не отбирать документы мигрантов

Руководитель отдела фетв Муфтията Дагестана Зайнулла Атаев опубликовал в своем аккаунте в Instagram видеообращение с просьбой работодателей не отбирать документы у трудовых мигрантов.

"В последнее время к нам обращаются с жалобами наши братья, которые приезжают в Дагестан из стран СНГ в поисках заработка, работы, чтобы обеспечить себя и свои семьи. Их притесняют работодатели - в случае какой-то несогласованности они забирают паспорта у наемных рабочих и спекулируют на этом, угрожая депортацией. Это прямое ущемление прав наших гостей и братьев", - говорится в обращении Атаева, передает "АиФ-Дагестан".

Богослов призвал работодателей проявить богобоязненность и не шантажировать мигрантов тем, что их лишат возможности найти другую работу.