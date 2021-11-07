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Противопехотная мина унесла жизнь жителя Джебраила

Противопехотная мина унесла жизнь жителя Джебраила

В Джебраиле на мине сегодня подорвался мирный житель, - сообщили в прокуратуре Джебраильского района Азербайджана.

Информация о том, что на мине на освобожденной от оккупации территории района подорвался Ханлар Асланов 1967 года рождения, поступила в прокуратуру сегодня около 16:00 (15:00 мск), - передает Тренд.

В результате подрыва на противопехотной мине во время сельскохозяйственных работ Ханлар Асланов получил различные травмы, несовместимые с жизнью.

По факту чрезвычайного происшествия в прокуратуре Джебраильского района начато служебное расследование, - говорится в сообщении.

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