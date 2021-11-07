Кубанские огнеборцы тушили два лесных пожара

Минувшей ночью кубанским огнеборцам пришлось тушить сразу два лесных пожара, - пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на региональное МЧС.

Один из них вспыхнул рядом с поселком Мирный в Северском районе края, его удалось локализовать на территории в 0,5 га спустя час после сообщения. Еще через час огонь был полностью потушен, предварительной причиной возгорания был назван человеческий фактор, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

В 23:00 на пульт дежурного МЧС региона поступил звонок об еще одном пожаре - в Апшеронском лесничестве. К утру огонь удалось локализовать на площади в 22 га, но полностью он не потушен – огнеборцы продолжают тушение.