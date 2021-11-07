ФК "Ростов" разгромил "Рубин" в домашнем матче чемпионата России по футболу

Сегодня футбольный клуб "Ростов" обыграл казанский "Рубин" в домашнем матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на "Ростов-Арене" с разгромным счетом 5:1.

В составе "Ростова" голы забили Хорен Байрамян (42-я минута), Дмитрий Полоз (50), Понтус Алмквист (55), Али Соу (65) и Данил Глебов (82). У казанцев отличился Солтмурад Бакаев (35).

Победа стала первой для "Ростова" под руководством Виталия Кафанова, назначенного главным тренером команды 26 октября. После 14 матчей "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. В следующем туре ростовчане 21 ноября примут "Уфу".