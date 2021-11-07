Жители Тбилиси поминают разгон демонстрантов в 2007 году

Сегодня вечером на улицы Тбилиси по случаю 14-й годовщины жестокого разгона митинга 7 ноября 2007 года в период президентства Михаила Саакашвили вышли несколько тысяч человек – они собрались у здания парламента.

Митингующие призывают правительство страны объявить 7 ноября памятной датой, заявляя, что у нынешней оппозиции, ранее стоявшей у власти, нет права претендовать на возвращение. Они перекрыли движение автомобилей на проспекте Руставели, митинг проходит при стечении усиленных нарядов полиции, также в нем принимают прибывшие из других регионов страны, - передает Sputnik Грузия.

Напомним, митинг против Саакашвили начался 3 ноября 2007 года, а 7 ноября оппозиция заявила, что начнет разбивать палатки у парламента, после чего начался разгон митингующих, который проводился полицией с применением слезоточивого газа, дубинок, резиновых пуль, акустических пистолетов и водометов. После этого Саакашвили подал в отставку, ввел чрезвычайное положение и объявил досрочные президентские выборы.