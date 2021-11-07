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Штрафстоянку Хасавюрта закрыли за непомерные финансовые аппетиты

Штрафстоянку Хасавюрта закрыли за непомерные финансовые аппетиты

Прокуратура Хасавюрта через суд добилась временного закрытия штрафстоянки, где с жителей города брали непомерную плату за хранение их автомобилей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Индивидуальный предприниматель заключил с администрацией Хасавюрта договор "на оказание услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату", однако установил свою плату за перемещение и хранение автомобилей, которая значительно превышала утвержденные базовые тарифы. Прокуратура возбудила в отношении него дело по статье "Нарушение установленного порядка ценообразования" КоАП РФ, а Хасавюртовский городской суд оштрафовал нарушителя. Несмотря на это предприниматель не снизил стоимость своих услуг, - передает "АиФ-Дагестан".

После этого прокуратура обратилась в Хасавюртовский городской суд с заявлением приостановить деятельность ИП до установления новых тарифов Республиканской службой по тарифам на его услуги, после чего работа штрафстоянки была приостановлена.

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