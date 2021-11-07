Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева открыли Дорогу Победы и побывали в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева сегодня прибыли в город Шуша.

Вначале глава государства и первая леди приняли участие в открытии Дороги Победы в Физулинском районе.

Затем Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева заложили фундаменты Шушинской телерадиовещательной башни, Шушинской городской больницы, а также мечети в селе Дашалты.

Ранее президент Азербайджана подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству Шушинской телерадиовещательной станции, в котором говорится: "В целях проектирования и строительства Шушинской телерадиовещательной станции из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики первоначально 200 тыс манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование, а кабинету министров страны - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения".

Также глава государства подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству Шушинской районной центральной больницы, которое гласит: "В целях проектирования и строительства в Шушинском районе центральной больницы на 90 коек из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить министерству здравоохранения страны первоначально 500 тыс манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование, а кабинету министров страны - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения".

Также президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в мечети Ашагы Говхар Ага в Шуше и комплексе имения Мехмандаровых, после чего глава государства и первая леди встретились и побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, а также побывали на Джыдыр дюзю.